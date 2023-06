Además, las tarjetas de crédito suelen incluir otros cargos, como por ejemplo, tasas moratorias en caso de que no pagues a tiempo, cuotas anuales, y seguros”, añadieron los expertos de “Resuelve tu deuda”.

“Recordemos que el negocio de los bancos es prestar dinero, lo que significa que no te darán una tarjeta de crédito para que compres ahora y pagues después sólo por buena voluntad ya que por ese servicio te cobrarán una tasa de interés que va desde 20% hasta más de 50% del saldo de tu compra, dependiendo de la entidad financiera y de tu historial crediticio.

Según el portal “Resuelve tu deuda”, lo que se debe tener claro es que una tarjeta de crédito no es una extensión del dinero, sino que simplemente es un préstamo que se deberá regresar después con un cargo extra.

En tiempos de intereses altos hay quienes optan por cancelar su tarjeta y aligerar su carga financiera, pero ¿cómo hacerlo?

Cada emisor tiene algunos requisitos, Bancolombia por ejemplo explica que el usuario debe comunicarse con la línea de atención 01 8000 910 063 o a la sucursal telefónica de lunes a viernes (en días hábiles), de 07:00 a 20:00. Los sábados y domingos de 08:00 a 14:00. “Marca la opción 4 y luego de nuevo 4. Debes tener presente tu documento de identidad y clave principal”, se indicó.

Para tarjetas de crédito nuevas de Bancolombia o por activar.

Puedes cancelarlas por la sucursal telefónica, así haya recibido o no el plástico. “Ten en cuenta, que tu tarjeta queda cancelada luego de 5 días hábiles y la cancelación, te la confirmamos por mensaje de texto”, se precisó.

Para tarjetas de crédito empresariales.

La debe cancelar el representante legal en una sucursal física con una carta firmada, donde pide la cancelación o tener algún tipo de beneficio. La firma debe estar registrada en el banco. Si no lo está, debes llevar la Cámara de Comercio de la empresa.

Bancolombia señaló que por la sucursal telefónica solo se pueden cancelar las tarjeta de crédito Visa LifeMiles Pyme, la Visa LifeMiles MicroPyme, la Mastercard Agro, la Mastercard Negocios y la Visa Pyme, siempre y cuando se esté autenticado como persona natural.

Para la cancelación por medio de otra persona autorizada, Bancolombia dice que debe ser únicamente porque el titular está en el exterior, en un lugar donde es imposible comunicarse con él o porque presenta limitaciones físicas o mentales que le impiden llamar. En este caso, el tercero debe comunicarse a la sucursal telefónica con el documento de identidad y la clave del titular del producto.

Para cancelar la tarjeta debiendo cuotas de manejo, el plástico queda en un estado inactivo, no se puede usar y no se generan nuevos cobros de cuota de manejo. Sin embargo, para que la cancelación sea efectiva y definitiva es necesario que el total de la deuda quede pagada, concluyó Bancolombia.

Por su parte, el BBVA Colombia recomienda revisar que el saldo disponible esté en cero, esto no significa un saldo pequeño, de verdad se necesita que diga cero y que no haya un movimiento a favor o en contra, de lo contrario la tarjeta seguiría generando gastos y eso no es lo que se quiere que pase.

“Una vez que tu saldo esté en cero, notifícale a la entidad bancaria que quieres cancelar la tarjeta por teléfono, por escrito o por otro medio que esté especificado en tu contrato. Cuando el banco te compruebe que el saldo de la tarjeta es, como revisamos varias veces, cero, va a iniciar los trámites de cancelación”, añadió BBVA.

Y enfatiza: “Para que por fin le digas adiós solo necesitas entregar la tarjeta física en la sucursal y ahí te darán un justificante de cancelación”.

El Banco de Bogotá precisa que para cancelar una tarjeta de crédito de esa entidad es necesario comunicarse con la Servilínea de la ciudad en la que habite el usuario y allí le indicarán los pasos a seguir.

Davivienda a su turno detalla que para cancelar la tarjeta de crédito el usuario debe tenerla sin saldo de deuda y hacerlo a través del call center y la línea nacional desde cualquier lugar del país.

En todo caso no pierda de vista que la tarjeta de crédito puede ser la mejor aliada, o el peor enemigo. Todo dependerá del uso que se le dé, con la mira de evitar sobreendeudamientos que pongan en riesgo la estabilidad financiera.