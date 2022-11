Artículos de la discordia

Es que el paso de la tributaria por Senado y Cámara de Representantes dejó, cuanto menos, tres iniciativas que tienen bastante divididas las aguas: el impuesto a las actividades comerciales de las iglesias; los estímulos a megapensiones cotizadas en el exterior; y la tarifa diferencial de renta a las mipymes.

Este último es uno de los grandes ejemplos. Se trata de una proposición de la representante Pedraza para que las empresas de menor tamaño no tributen al 35% sino al 30%, un punto al que estas compañías le han puesto sus fichas, sin éxito, desde reforma tributarias pasadas.

Esta vez, pese a no tener aval del Gobierno, la propuesta pasó y debe decidirse si se incluirá o no. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, indicó que no hay forma de respaldarla, pues podría costar $1,5 billones y bajaría el recaudo de $20 billones estimado con la tributaria.

En tal sentido, la representante Pedraza citó las palabras del propio presidente Gustavo Petro en campaña, y también socializó el respaldo de Acopi (gremio de las mipymes) a su propuesta, para referenciar la importancia –en su opinión– de aprobar la tarifa diferencial.

En tanto, el “chicharrón” de gravar a las iglesias surgió luego de que la Cámara lo respaldara, pero el Senado no. Básicamente se ponen impuestos a actividades que no estén asociadas al oficio religioso, aunque se podrían evitar si los recursos obtenidos se reinvierten en su objeto social.

Fuentes le aseguraron a este medio que los puntos de las mipymes y de las iglesias siguen evaluándose minuciosamente, por lo que mañana seguirá la reunión entre los congresistas encargados de la conciliación, quienes también revisan los artículos aprobados que gravan a las empresas de hidrocarburos.