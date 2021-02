El Indicador de Confianza Empresarial (ICE), medido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en enero, fue de 48,7 puntos, valor levemente inferior al 48,8 reportado en diciembre.

No obstante, la entidad destacó que el resultado fue superior en 10,5 unidades al 38,2 observado en junio de 2020, cuando en medio de la pandemia el Dane realizó la primera medición.

Por sectores productivos, la industria manufacturera tuvo el nivel más alto de confianza en enero con 50,4 unidades, seguido de construcción con 49,7, comercio con 49,5 y servicios con 46,2.

El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, explicó que el registro de enero consolidó el retroceso que se apreció desde noviembre cuando el ICE se ubicó en su mayor nivel (49). “Estamos viendo un deterioro de la confianza empresarial del sector comercio que bajó de 50 puntos en diciembre a 49,5 en enero”, mencionó el funcionario (ver Opinión).

El deterioro de la confianza entre los empresarios del comercio estuvo en línea con las observaciones de Fenalco, que calificó el primer mes de 2021 como un periodo de pésimo comportamiento para los comerciantes y los sectores afines como restaurantes, hotelería y entretenimiento.

Para el gremio, los cierres decretados por alcaldías y gobernaciones frenaron la incipiente reanimación que venían apreciando estas actividades desde el mes de septiembre.

“Sin la certeza de que no se le cambiarán las reglas de juego intempestivamente, una empresa no podría tener contratos laborales a término indefinido, suscribir arriendos de largo plazo, generar fondos para amortizar sus inversiones, comprometerse con proveedores, no cumplirá sus objetivos ni mucho menos podría ejecutar sus planes de expansión y presupuestos de ventas, en una palabra, no podría generar empleo y valor agregado”, se lee en la Bitácora Económica de Fenalco.