Este es un anuncio que realmente extralimita sus facultades. Estamos seguros de que realmente esto no tiene precedente anterior. Hay que defender nuestra democracia y el Consejo Gremial estará pendiente de evitar que estemos sobrepasando los límites de una dictadura disfrazada de democracia”.

Igualmente, le pedimos respeto por todas las instituciones y por las personas y los gremios, porque no puede ser esa falsa de respeto la que esté cabalgando en todo el territorio.

El Ejecutivo no tiene las facultades para poder sobrepasar lo que ya decidió el Congreso de la República y en este momento la reforma laboral se está tramitando en el Congreso de la República y le falta el último debate y creemos que es ahí donde se tiene que hacer.

“Aquí no se puede jugar con candela, que este es un momento histórico donde se tiene que respetar la Constitución y las instituciones. Aquí hay tres poderes públicos y se quiere sobrepasar este poder del legislativo a través de un decreto donde realmente sabemos que las mismas cortes y los mismos jueces van a decir que no se puede ejecutar como el presidente está diciendo. Petro lo que quiere es dividir el país y lo triste es que le está saliendo el tiro por la culata, porque la gente está muy triste porque Colombia siempre ha cuidado la Constitución y la ley. En este momento estamos jugando hacer una dictadura disfrazada de democracia.

Ahora, el mensaje que le enviamos al Gobierno es que no juguemos con candela. Repito, es muy peligroso en estos momentos donde tenemos tanta polarización , incendiar un país que quiere la democracia, que quiere la independencia de poderes y que lo más preciado es que no haya ninguno de los poderes por encima de los otros”.

Nunca hemos querido las dictaduras y menos en este momento donde no se necesita y donde tenemos la tranquilidad de poder tener un Congreso que está legislando”.

“Pues es que es muy peligroso porque es que en este momento le cambiamos nuevamente las reglas de juego y está pasando en muchas actividades como le gusta al Gobierno Nacional. Al Presidente le gusta mantener el caos y poner en aprietos a las diferentes situaciones económicas. No podemos hacer eso porque la gente se cansa, se va del país, se va la inversión colombiana y lo más importante, se crea un desestímulo para generar empleo y desarrollo de manera conveniente.

“Invitamos al Gobierno a que tengamos en este momento prudencia, que no nos equivoquemos y que no salgamos a hacer política porque todavía le queda un año y lo que necesitamos es se gobierne y no se haga política. Es que atravesamos por un momento crítico tanto en lo económico como en la parte social del país”.