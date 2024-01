Dice el CGN que no se pueden pasar por alto la diversidad y singularidad del entorno económico colombiano y de su tejido empresarial, “caracterizado por la alta participación de micros, pequeñas y medianas empresas, la presencia significativa de la informalidad y una marcada dependencia de los mercados externos”.

Al respecto, el CGN sentó su posición: “En términos generales, el estudio ofrece perspectivas sobre el comportamiento de diversos factores económicos. No obstante, al revisarse con detalle las conclusiones pueden verse como resultan imprecisas, sesgadas e incluso algunas de ellas no reflejan el contenido de los documentos de base”.

A su juicio, es precipitado decir que la inflación proviene principalmente de las utilidades de las empresas, pues “sería una conclusión errada que no reflejaría la verdadera complejidad y diversidad del panorama económico colombiano”.

Entre otras cosas, el ente gremial critica que el estudio sobre el cual se basó Hacienda, ‘Why Can Large Firms Hike Prices in an Emergency’, de Isabella Weber y Evan Wasner, se realizó inicialmente para mercados como Estados Unidos y países desarrollados de la Ocde, que son incompatibles con Colombia, donde hay una alta informalidad.

“Queremos llamar la atención al título y al mensaje principal del comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda, que busca asignar la responsabilidad de la inflación a solo uno de los agentes analizados en el estudio, y a solo una de las variables que tienen participación en las acciones de mercado”, precisa.