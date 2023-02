La tasa de usura está obligando a muchos colombianos a “esconder” la tarjeta de crédito, y no es para menos, pues este mes subió a 45,27%. El indicador refleja el interés máximo que una entidad financiera puede cobrar por un crédito de consumo y ordinario y ha provocado una “cancelatón”.

Pero no basta con saber esto. Los expertos de Bancolombia recuerdan que se manejan intereses corrientes e intereses por mora. Los primeros son fijos – es decir, el interés que aplica a lo largo del crédito es el que estaba vigente al momento de la compra– y se pagan a lo largo de los meses a los que se difiere una compra; y los segundos empiezan a aplicar si se incumple con esta obligación.

Para hacerlo más claro, Datacrédito Experian apela a este ejemplo: “Supongamos que compras unos zapatos, si pagas el total de la deuda antes de la fecha límite de pago de la primera cuota, no te van a cobrar intereses. Es a partir de la segunda cuota que te cobran los intereses de la primera y segunda cuota, a la tasa que el banco te informó”.

En este momento la recomendación de los expertos es la misma: no use la tarjeta, y si lo hace, pague a todo una cuota. Fuera del alivio de no pagar intereses, esto también permite a mejorar el historial crediticio.

Además, Tributi observa clave utilizar estos productos financieros como herramientas de inversión más no como gasto. Es decir, procurar que el movimiento le asegure un rendimiento en el corto o mediano plazo.

Para Jairo Ramírez, gerente general en Fincomercio, en resumidas cuentas hay cinco puntos a tener en cuenta: conocer las tasas que está manejando cada entidad; tener claro el uso que se le dará al préstamo; evitar las cuotas de manejo; huirle a las deudas demasiado largas; y aprovechar los beneficios de las tarjetas como puntos, millas y descuentos en comercios aliados.

Y aunque los expertos se alinean e insisten en que este no es un buen momento para comprar con tarjeta o hacerlo en lo posible a una cuota, Datacrédito menciona que en condiciones normales los bienes que se pueden sacar a máximo 36 cuotas son los de largo uso como lavadoras o estufas; a 24, televisores, computadores o celulares; mientras alimentación, entretenimiento o ropa deben priorizarse a una.

Según la Superfinanciera, con corte a octubre pasado había 16.170.155 tarjetas de crédito vigentes en Colombia, siendo Bancolombia, Scotiabank Colpatria, Banco Falabella y Tuya los principales jugadores del mercado.