Corficolombiana no desiste del gasoducto Jobo-Medellín

Aunque el Día sin IVA es una oportunidad de oro para el comercio, que aprovecha para mover sus inventarios y generar mayores ingresos, al menos tres grandes marcas decidieron no participar, así lo detalló con anterioridad la Superintendencia de Industria y Comercio, tras explicar que la jornada no era obligatoria. Se trata de las extranjeras Zara, Decathlon y H&M. En la página web de Zara se leía ayer que “las compras realizadas a través de nuestra página web no aplican al beneficio tributario del Día sin IVA”, sin embargo, en sus tiendas físicas sí aplicaba. Por su parte, la sueca H&M y la francesa Decathlon decidieron dar descuentos, la primera del 20% en sus tiendas bajo el concepto de “queremos darte más” y también amplió los horarios de atención, y la segunda del 15% en productos seleccionados en su página web.