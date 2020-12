La covid no contagió la dinámica de la caficultura

En tiempos de pandemia la caficultura colombiana goza de buena salud. En esa consideración coinciden el Gobierno, los empresarios y los productores del grano agremiados a la Federación Nacional de Cafeteros, entidad que esta semana realiza virtualmente su congreso anual.

Señales del buen momento del sector lo constituye el volumen de la cosecha cafetera que será de unos 14 millones de sacos, cuyo valor sumará de unos 9 billones de pesos, recursos que según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, representan un pulmón indispensable para la economía colombiana.

“Yo no sé que hubiera pasado en nuestro país si no hubiera habido un valor de la cosecha de este tamaño, o si no hubiera habido semejante orden que se observó, con todos los temores que hubo en la recolección de la cosecha en medio de una pandemia”, expresó ayer el funcionario en la jornada de apertura.

Además, sostuvo que en medio de las dificultades el sector cafetero ha tenido un comportamiento envidiable que debe aprovecharse para apalancar el crecimiento futuro. “Esta actividad debe contribuir con la reactivación económica y la recuperación del empleo en los años venideros”, insistió.