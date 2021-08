Carlos Agudelo y Rafael Chavarro

Gerentes de Cirii

ANÁLISIS

La mirada de los inversionistas

Microapartamentos es un concepto que nace en la cultura americana, donde la gente quería vivir lo más cerca posible a los entornos de negocios, académicos o tecnológicos, pero como todos lo querían hacer, el metro cuadrado era más costoso. Se crearon pequeñas tribus de profesionales que se complementaban en sus funciones, y como uno solo no podía comprar o alquilar una casa, se unían cuatro o cinco y vivían juntos, cada uno en su habitación y compartían zonas comunes: la cocina, la sala, los cuartos de televisión... Así nace este concepto que se ha ido replicando en la cultura latinoamericana. En Colombia, con los cambios en la estructura familiar, cada vez más reducida, y el auge del emprendimiento, la gente quiere vivir cerca de donde está la vida de negocios y socialmente más activa. Elva de la mano con el, viviendas en las que se privilegia el espacio vital y el ámbito de trabajo, y las zonas sociales como la sala o la cocina se comparten, para generar “ciudades verticales” que lo tienen todo para sus habitantes. Estos inmuebles se han convertido en una inversión interesante, ya que se unen varios factores: los subsidios del Gobierno que hacen que muchos compradores sacrifiquen el espacio para aplicar a estos y la alta rotación de estos inmuebles, que los hace fáciles de recolocar en el mercado inmobiliario de segunda mano. Estos activos no demoran más de dos meses en ser vendidos. Este modelo funciona muy bien para las constructoras, que los ofrecen como la posibilidad de vivir en un estrato alto con precios de segmentos medios, pues no es lo mismo habitar un apartamento de 100 mts2 en estrato 6 que en uno de 25 mts2.