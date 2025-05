Así lo confirma la encuesta “Hábitos de consumo 2025” de la firma Crowe Co , que consultó a 1.000 paisas, 63% mujeres y 37% hombres, el 96% de los estratos 1 al 4, es decir, clase baja y media.

Sin embargo, una cosa está clara: c omer bien puede salir muy caro, más aún si el sueldo no supera los tres salarios mínimos legales mensuales vigentes ($4.200.000), lo que representa al 80 % de los trabajadores colombianos, es decir, unos 18,9 millones de personas.

“Hoy en día, alimentarse de forma saludable representa un reto económico para muchas familias. El problema no es la falta de intención, sino que los precios no están ayudando”, asegura Óscar Villarruel, socio de Auditoría de Crowe Co.