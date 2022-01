Mujeres se preparan, pero no encuentran empleo

“Me siento mal porque mis padres hicieron una inversión muy fuerte en mi educación y yo no he podido empezar a trabajar. Debería estar ayudándoles a pagar los créditos que ellos pidieron para mi universidad, pero en cambio estoy sin trabajo, sin sueldo y generando más gastos”, narró.

Formación subvalorada

Otra medellinense de 40 años, quien pidió la reserva de su identidad, contó que lleva 24 meses en búsqueda de un empleo y, hasta ahora, solo recibe mensajes de gratitud en el correo cada vez que es descartada en un proceso de selección.

“Ser trabajador social es muy duro, la gente piensa que el trabajo humanista siempre es voluntario, pero nosotros también tenemos que pagar cuentas”, relató al exponer que, desde su óptica, su profesión está subvalorada.

Además, siente que su edad también se está convirtiendo en un impedimento a la hora solicitar empleo.

Aunque trata de conservar la calma mientras sigue buscando, reconoce que hay momentos difíciles, pero no se arrepiente de haberse formado como trabajadora social.

“Yo hablo de esto con un primo que era muy humilde, él estudió desarrollo de software y actualmente tiene unos ingresos elevados. Pero yo pienso que uno no debe estudiar algo pensando en que va encontrar un empleo más fácil”, resaltó.

“Igual —añadió— me he postulado para empleos que no tienen nada que ver con mi profesión y me descartan por tener estudios universitarios. Entonces yo veo que hay cosas muy locas en las empresas”.

Paralelamente, Claudia Ochoa, una docente de 47 años, se quejó al señalar que el mercado privilegia la contratación masculina y, en ocasiones, según sus palabras, los seleccionadores tienen inclinaciones hacia personas de mediana edad.