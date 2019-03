Desempleo en mujeres es superior a la tasa nacional

Teniendo en cuenta la necesidad de promover políticas para la equidad de género que mejoren indicadores como el desempleo, el Gobierno incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo una línea específica dedicada a las mujeres. Sobre esta iniciativa, la investigadora de la Escuela Nacional Sindical (ENS) Ana Teresa Vélez, destaca que se tenga en cuenta la economía del cuidado, pero considera que no está completamente desarrollado. Asimismo, señala que en las organizaciones laborales les preocupa que las políticas de empleo no se dirigen a crear puestos de trabajo, como función estatal, sino que se enfoca en promover solo el emprendimiento y el teletrabajo. “Y no se habla de formalización, sino de flexibilidad laboral”, destacó.