¿Se imagina leer que hoy el dólar en Colombia está a un precio entre $3.500 y $3.700? Pues bien, parece que sería una realidad si el peso se hubiera comportado a la par de monedas de economías similares en la región como las de Brasil, Chile, México o Perú, donde las coyunturas internas no han pesado tanto en el comportamiento del mercado cambiario.

No obstante, continúa, en la medida que en las últimas semanas se ha ido dañando la “aplanadora” que había consolidado Petro en el Legislativo para sacar a flote sus proyectos –con los Conservadores y La U asegurando que no apoyarán la reforma laboral, por ejemplo– los inversionistas están viendo con optimismo que hay menos margen de maniobra para sacarlos adelante y también que se refleja “la fortaleza institucional” y menos posibilidades de cambios radicales

Es de recordar que la devaluación del peso se aceleró no solo con la posesión del mandatario en su cargo, sino que desde su elección el dólar abandonó el terreno de lo $3.800.

Esa es la conclusión de un informe publicado por el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana, en el cual se resalta cómo ha venido bajando la tasa de cambio a los niveles en los que el presidente Gustavo Petro la recibió al posesionarse, pero se advierte que podría ser mucho menor –$784 pesos por debajo del valor actual– de no haber mediado las polémicas propuestas del Gobierno, sobre todo aquellas relacionadas con el petróleo.

Esto, en buena parte, ha explicado la caída de la divisa, que ayer cerró en un promedio de $4.306,96 y está en su nivel más bajo desde mediados de agosto del año pasado, cuando incluso se transó en menos de $4.100. De hecho, ayer hubo sorpresa en el mercado porque el dólar rompió el piso de los $4.300 y tocó un mínimo a $4.286.

En medio de los caldeados ánimos tras conocerse los comprometedores audios del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, el presidente Petro vio cierta luz a la cual aferrarse y en su cuenta de Twitter apuntó que con el dólar por debajo de $4.300 “se puede afirmar que lo que ha ocurrido en el transcurso del gobierno al día de hoy no es una devaluación sino una revaluación”.

No obstante su postura, el análisis de firmas internacionales está más alineado con el estudio de Corficolombiana. El Bank of America, por ejemplo, ya advertía desde abril que las reformas del Gobierno se venían diluyendo y eso debería dar tranquilidad a los inversionistas; inclusive mencionó que la pensional ya pintaba más “amigable” con los mercados frente a lo que era inicialmente.

Reformas, en el congelador

Ahora, habrá que ver cuáles serán los efectos del aplazamiento de la discusión de los proyectos, que al menos en la Cámara de Representantes quedaron en el congelador, según el presidente de ese órgano, David Racero.

Los expertos de Corficolombiana ya advirtieron sobre el poco tiempo que había en la actual legislatura para debatirlos y puso en entredicho si para el segundo semestre el Gobierno podría sacarlos adelante recomponiendo la coalición, o si por el contrario la gobernabilidad seguirá debilitándose.

“Creemos que los riesgos idiosincráticos seguirán pesando en contra del peso colombiano y de la prima de riesgo país en los próximos meses, pero en la medida que las propuestas más radicales del Gobierno encuentren contrapeso institucional y las reformas se moderen en su paso por el legislativo, anticipamos que las brechas frente a países de la región tienen espacio para corregir aun más de lo que lo han hecho hasta ahora”, señalaron.

Según un análisis de Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, aunque es muy difícil saber cuál será el piso del dólar, el nivel de los $4.200 es interesante y que baje de $4.000 será muy difícil y supeditado a una serie de anuncios desde el Ejecutivo.

“Mientras más reformas se caigan eso es bueno para el dólar, otro tema es que no se toque la independencia del Banco de la República”, apuntó el experto, quien también resaltó que no se deben regular precios ni hacer controles de capitales. En su opinión, la divisa debería ubicarse actualmente en cerca de $3.650 de no haberse dado todos los ruidos provocados en el actual Gobierno.