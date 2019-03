Las siete claves para convertirse en consumidor financiero inteligente

Si entre sus planes este año está adquirir un crédito y sumarse a los 983 mil clientes actuales que le deben 69,6 billones a los bancos por compra de vivienda; o abultar la cartera de consumo (ver Radiografía), pero no quiere preocuparse, ni ser reportado en las centrales de riesgo por no cancelar a tiempo, este mensaje de la SuperFinanciera de Colombia (SFC) le cae como anillo al dedo. La entidad resaltó 7 claves para ser un consumidor inteligente.

El 25 % de los deudores de vivienda en el país pagan completamente su crédito antes de seis años. Tenga en cuenta que al dividir el pago en más plazos, no se va a ahorrar dinero porque la cuota mensual sea menor. Al contrario, hay préstamos en los que se fija una tasa desde el principio y no cambia a lo largo de los pagos, como es el caso de algunos créditos de vehículos. Sin embargo, como cualquier préstamo, el interés está sujeto a la tasa de usura que se fija mensualmente, en la que se da un tope máximo para las entidades. Para el caso de tarjetas de crédito, por ejemplo, la mensualidad podría aumentar o disminuir. Es mejor que estudie el plazo mínimo en el que puede pagar y evitar sorpresas.

Finalmente, si usted llega a ser presionado por algún asesor comercial para firmar contratos sin leerlos, denuncie esta conducta ante la SFC. La entidad ha detectado casos en los que clientes se han visto obligados a firmar un documento de promesa de crédito con la amenaza de que, si no lo hacen, no se mantendrán los beneficios. Esto explica el crecimiento de la cartera riesgosa en un 3,27 %. “Las malas prácticas hacen que los consumidores no entiendan los servicios y que los embarquen en productos que no cumplen sus expectativas”, agregó Jorge Castaño, superintendente financiero.