¿Qué tiene que aportar la economía naranja al crecimiento?

Bancóldex, con aportes de INNpulsa, el Sena y Colciencias, lanzó en abril un vehículo de inversión con el cual esperan movilizar recursos iniciales por 30 millones de dólares hacia fondos de capital emprendedor que realicen inversiones en empresas jóvenes con alto potencial de crecimiento y hacia las industrias creativas y culturales. Es el primer fondo de fondos para la economía naranja, es decir, que no invierten en activos financieros, sino en otros fondos de inversión. Fiducoldex, entidad adscrita al MinCIT y filial de Bancóldex, administrará los recursos depositados en el fondo.

El Gobierno y los sectores son conscientes de la ausencia de un observatorio que ayude a identificar y caracterizar las actividades. Sin embargo, el Dane está trabajando en una cuenta satélite específica sobre industrias creativas, que incluye actividades culturales, turismo y TIC, la cual lanzará el próximo semestre. El consultor internacional en gestión pública, Jorge Melguizo, agrega que es necesario coordinar cerca de 80 programas vinculados a la economía naranja para que no pierdan: “Sobre todo en las regiones, como en Medellín y Antioquia, donde ya vienen funcionando algunas iniciativas”.

Expertos dicen que es esencial que la política sea incluyente y descentralizada: que no esté solo en Bogotá y las principales ciudades del país. Para mantener el sistema naranja en marcha es necesario que no haya una desfinanciación: “Que no se crea que la sola generación de una legislación favorable implica inmediatamente una inyección de recursos del sector privado”, explica Octavio Arbeláez. Un caso de éxito en este contexto es la Ley de Cine, que desde 2003 ha incrementado la productividad audiovisual. La meta es que lo planteado en el PND se materialice con inversiones.