Analistas esperan que la inflación del país cierre este año en 1,73 %

Tras un año en el que el Índice de Precios al Consumidor (cuya variación determina la inflación) ha tenido un comportamiento atípico, con un mes en 0 % y otros cuatro registrando datos negativos, lo que esperan expertos es que este cierre 2020 en 1,73 %, según lo señaló la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República, que se aplica mes a mes a 40 entidades analistas.

Si bien a principio de año se tenía una meta que apuntaba hacia 3 %, con un rango entre 2 % y 4 %, ya es improbable que se alcance tal porcentaje. No obstante, la entidad asegura que la inflación ya se encuentra controlada y que las encuestas apuntan a que para el próximo año exista un cierre cercano a 2,8 %, mientras que las previsiones a dos años que se extraen en los papeles de deuda sitúan los precios en un alza de 2,52 % para el ejercicio de 2021.

Lo anterior, teniendo en cuenta que bajo el contexto del coronavirus y con influencia en los precios de algunas medidas tomadas por el Gobierno para mitigar la crisis, el alza del costo de vida ha sido de 1,38 % en el acumulado de los primeros diez meses del año, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Cabe aclarar que esta encuesta arrojó un promedio de expectativa mensual para noviembre de 0,08 %, pero los cinco analistas considerados como “mejores informantes” estiman que el dato mensual será de 0,05 %. Dicho valor se conocerá el próximo 5 de diciembre en la presentación que mensualmente realiza la entidad encargada.

Según Ramón Mesa, docente de la Universidad de Antioquia, no llegar a una inflación entre 2 % y 4 % significa que “el salario mínimo tendrá un mayor valor real, porque los precios subieron menos de lo esperado”. No obstante, alertó que no es buena noticia para las empresas, pues las utilidades mermarían.