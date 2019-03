Así avanza el debate del Plan de Duque en el Congreso

Con quórum decisorio en tres de las cuatro Comisiones Económicas de Cámara y Senado que se reúnen para debatir sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el Congreso de la República, inició la sesión de debate de los 311 artículos que componen el documento, de los cuales 129 fueron añadidos esta semana después de más de 40 días desde que el gobierno de Iván Duque radicara el proyecto de ley inicial con 183 propuestas el pasado 6 de febrero.

Siendo las 11;00 a.m, la única Comisión que aún no había completado quórum decisiorio era la Comisión Tercera de Cámara, en la que participan Richard Aguilar de Cambio Radical, Iván Marulanda de Alianza Verde y Gustavo Bolívar de Decentes.

El presidente de la Comisión Tercera Permanente de la Cámara, Óscar Darío Pérez, resaltó que solo faltaban dos congresistas para completar el quórum necesario en esa Comisión para iniciar las votaciones e invitó a los presentes a avanzar en la discusión, mientras que “llegaban algunos congresistas que se encontraban viajando”.

Sin embargo, el senador Richard Aguilar (ausente en la sesión), resaltó que no hay un estudio detallado y serio para llegar a aprobar el PND y por eso no asistirá, “Nosotros no vamos a aprobarlo a vuelo de pájaro. Además, las proposiciones del Partido no fueron acogidas”.

Por su parte, el representante Oscar Tulio Lizcano propuso que una vez se alcanzara el quórum necesario se iniciara la votación en bloques de temas y artículos, propuesta que ue considerada por el presidente de la Comisión Tercera, Óscar Darío Pérez.

Noticia en desarrollo...