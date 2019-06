Empresas innovan en movilidad eléctrica

“Cuando a la movilidad sostenible se le deje de concebir únicamente como una oportunidad para mejorar la calidad del aire que respiramos, y se le conciba como una opción de negocio cambiarán lógicas y seguirán apareciendo iniciativas”, aseguró Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Motor Colombia (especialista en la comercialización de vehículos eléctricos).

La discusión, según los protagonistas de la industria, no puede quedarse en que no se genera infraestructura porque no hay suficiente demanda de vehículos con motorización alternativa, o que los usuarios no adquieren este tipo de artículos porque no encuentran las facilidades para su funcionamiento.

En el marco de esa polémica y a raíz del Latam Mobility se hicieron dos anuncios que empiezan a cambiarle la cara a la ciudad en ese sentido, un objetivo que el mismo alcalde Federico Gutiérrez, ha dicho es prioridad: “Queremos que Medellín sea la capital de la movilidad sostenible en América Latina”.

Celsia, Haceb y Tronex hicieron una serie de anuncios con la idea de fortalecer un negocio que espera ser cada vez más representativo, al menos en la venta de nuevos vehículos con motores eléctricos. Negocio que según Andemos, sólo para el caso de carros, creció 212 % a mayo si se compara con el mismo periodo de 2018 (ver ¿Qué sigue?).