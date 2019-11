Comercio y turismo, los sectores más afectados por el paro

Por cada día de paro en el país el comercio pierde 150.000 millones de pesos. Es decir que, a hoy, las tiendas nacionales habrían dejado de percibir cerca de 1,5 billones de pesos, si se toman como referencia datos entregados por la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco).

Entre tanto, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) reporta que debido a esta situación la ocupación hotelera en Atlántico, Risaralda, Norte de Santander, Quindío, Valle del Cauca, Nariño, Caldas, Santander y Casanare ha caído entre 3,2 y 14,5 puntos porcentuales.

Además, en estos destinos se habrían perdido 2.000 millones por cuenta del paro, mientras que en Bogotá se dejaron de recibir 1.000 millones por cancelaciones en las reservas para hospedarse en estos sitios

Estos datos son relevantes si se tiene en cuenta que son termómetros del consumo y la inversión extranjera, que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) son los principales jalonadores de la economía colombiana.

¿Se compensarán?

De acuerdo con Sergio Soto, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, el Black Friday que se realiza hoy, en conjunto con los días anteriores y posteriores que se conocen como ‘black days’ moverán unos 400.000 millones de pesos en Antioquia, impulsados por las compras en canales digitales que representan el 91 % del total.

De acuerdo con una encuesta del gremio de los comerciantes a 771 personas en el país, para esta versión del viernes negro 39 % gastará entre 250.000 y 500.000 pesos; 33 % más de 500.000 pesos; 24 % entre 100.000 y 250.000 pesos y 4 % solo 100.000 pesos como máximo.

Estas buenas perspectivas se suman al hecho de que en diciembre se moverían unos 10 billones de pesos en el departamento, siendo esta una temporada que significa entre un 25 % y un 30 % de lo que venden los comerciantes en el año.

¿Pero estos buenos números cubren lo que se pierde por el paro? En opinión de Luis Fernando Ramírez, vicerrector de Investigaciones Económicas de la Universidad de La Salle, “no alcanza, porque por ejemplo en el Black Friday no todo tipo de demanda se puede hacer por internet y, así se venda, se hace con descuentos muy altos y el nivel de rentabilidad no es tan bueno como cuando se trabaja con precios estándar”.

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirma que “las ventas difícilmente se recuperan porque las que se harán ya estaban en el cronograma”, por lo que no reemplazan las potenciales pérdidas por 1,5 billones.

El ejecutivo puntualiza contando que desde el gremio se promoverá una campaña para potenciar las ventas en diciembre e insistió en llamar a los promotores del paro a que, “sin dejar de respetar el derecho a la protesta, no se afecte más a los colombianos que no pueden llegar a sus casas a tiempo o no pueden producir” debido a las alteraciones que este ha provocado.