¿Cómo se ve de afuera la Ley de modernización TIC?

“La nueva Ley es muy positiva para Colombia, incluso, de alguna forma, en muchos casos la estamos poniendo como ejemplo para otros países que están transitando revisiones de sus marcos regulatorios”, así lo aseguró Lucas Gallito, director de Políticas Públicas para la región de GSMA, el gremio más importante de operadores móviles en el mundo, que incluye, al menos, 750 jugadores internacionales.

Lo dice en momentos en que Colombia está estrenando la Ley de Modernización TIC que ha generado adeptos y contradictores; más aún si se tiene en cuenta que su puesta en vigor se ‘atravesó’ en medio del interés de las empresas de que se declarara si Claro es o no dominante en Colombia.

La respuesta sobre este tema quedó en veremos mientras se conforma el nuevo regulador convergente en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y en el mismo gremio hoy no hay una acuerdo concertado al respecto de la posición de dominio, pero asegura que es importante es la determinación de mercados relevantes.

La decisión no es de poca valía si se tiene en cuenta que Gloria Alonso, directora saliente del Departamento Nacional de Planeación (y quién tenía asiento en la decisión), sostuvo que este ha sido un proceso largo debido a que “hay que tener toda la información sobre la mesa y, paradójicamente, siendo un sector tan sensible, no está tan disponible, y no es la suficiente para tomar una decisión de estas”.

En esto Gallito afirmó que tener más operadores no garantiza más competencia. “Podría suceder que con menos operadores hay más intensidad competitiva de un mercado”, agregó (ver Informe).