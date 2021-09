Mayor gasto y optimismo

Una reciente encuesta realizada por Fenalco, al público en general, arrojó que en Colombia el 82% celebrará Amor y Amistad, lo que impulsará principalmente a sectores como floristerías, licoreras, restaurantes, tiendas de ropa y calzado, y centros comerciales.

“Sin duda, esta es una fecha no solo importante para el comercio sino también para el turismo y los hoteles. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el aumento en el presupuesto de los consumidores sugiere que este año tuvieron una mejoría en los ingresos. Sin embargo, tampoco se puede dejar de lado ese porcentaje de personas que no lo van a celebrar porque no tienen empleo, dinero o porque les da miedo contagiarse de covid”, expresó Claudia Bustamante, economista de Fenalco Antioquia.

Por su parte, Daniel Manzano, director ejecutivo de la Asociación Gremial de Comerciantes de Guayaquil (Asoguayaquil), afirmó que desde el gremio esperan que en septiembre se dupliquen las ventas. “Los últimos cuatro meses, para los comerciantes del sector Guayaquil, representan el 45% de las ventas del año. Estamos entusiasmados, esta es la temporada más esperada por los empresarios, ya que se evidencia si realmente la ciudad está preparada para salir a las calles y comprar sin tanto miedo”, dijo Manzano.

Operativo de seguridad

Al ser una fecha de intensa dinámica comercial y de reuniones, las autoridades desplegarán un operativo similar al implementado en las festividades navideñas. El brigadier general Javier Josué Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que el pie de fuerza habitual será reforzado con 2.000 hombres.