El gobierno hace las cuentas del próximo año

Eloy Chichi Quintero

Presidente Comisión IV Cámara de Representantes

Nos preocupa la situación del sector de agricultura y desarrollo rural que tendrá una inversión 21,6 % menor a la del presupuesto anterior. Creemos que la apuesta en el sector rural es indispensable para la recuperación económica del país, no podemos olvidar la difícil situación que vive la mayoría de nuestros agricultores: los paneleros, paperos, arroceros, maiceros, etc. Sin embargo, se debe dar un parte de tranquilidad porque el presupuesto presentado por el Gobierno Nacional no es el definitivo.