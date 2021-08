Los colaboradores domésticos que devenguen hasta dos salarios mínimos

al mes están cobijados por la medida.

¿Se puede cambiar por plata?

En este caso, la ley es clara: “Queda prohibido a los empleadores pagar en dinero las prestaciones establecidas (...)”. Eso sí, hay dos opciones para entregar la dotación: una puede ser en físico, es decir adquirirla y dársela al colaborador, o la otra es un bono por una suma pertinente para su compra.

Pero no son solo los empleadores quienes deben cumplir con obligaciones, la ley es clara sobre lo que se exige a los empleados: “El trabajador queda obligado a destinar a su uso personal” los elementos de dotación que le sean asignados, y en caso de que no lo haga, el patrono “quedara eximido de hacerle el suministro en el período siguiente”.

En todo caso lo ideal es no llegar a esos límites, pero en caso de que pase la plataforma Symplifica da algunas pautas. Por ejemplo, generar un espacio de diálogo con el empleado en que se argumente la importancia de utilizar uniformes y zapatos adecuados en su labor y recordarle cómo, de no hacerlo, podría quedar expuesto a no recibirlos después.

No olvide que la dotación no depende de un valor predeterminado –pues todo varía según del tipo de labor– y que esto no constituye en ningún caso una parte del salario que se entrega mensualmente. Lo ideal es que cuando finalice la relación laboral no haya devolución de dichos implementos