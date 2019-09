El apogeo del oro cannábico legal

Hablar sobre el potencial que tiene Colombia para ser uno de los productores de cannabis medicinal más relevantes de la región requiere poner en contexto. No se trata solo de la oportunidad comercial que tiene el país con el cultivo de la planta, sino también el conflicto que representa el hecho de atravesar por una guerra interna por la lucha contra las drogas.

No obstante, la firma EConcept, dedicada a estudios económicos, reveló en un estudio, realizado por el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y el exministro de Minas Tomás González , que el área sembrada de cannabis medicinal oscilaría entre 2.000 y 7.358 hectáreas.

Todavía no es fácil determinar cuántas hectáreas de cannabis existen en el país, pues la mayoría de las empresas hacen su multiplicación de semillas y siembra del cultivo bajo condiciones de invernadero, según Alfonso Alberto Rosero , Director Técnico de Semillas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Esto no implica que la regulación en el país admita la producción de la planta con fines recreativos para el consumo interno, este caso es solo con fines de producción de semilla, en grano, fabricación de derivados, fines científicos, almacenamiento y disposición final, es decir, de la eliminación controlada de residuos o desechos de los insumos.

Además, existen otras licencias: para el uso de semilla para siembra, el cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y el de no psicoactivo, de las cuales se encarga el Ministerio de Justicia y del Derecho.

“La siembra está condicionada a la obtención de las licencias de cultivo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, expedidas por el Ministerio de Justicia (ver Otras licencias que otorga Minjustica). Para el caso del cultivo de cannabis psicoactivo, a la aprobación del respectivo cupo por parte del Grupo Técnica de Cannabis, así como la inscripción de los cultivares (cultivos) de cannabis en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales del ICA, que permite la siembra comercial del cultivo”, señaló Alfonso Alberto Rosero , Director Técnico de Semillas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Argentina, Chile, Uruguay, México, Jamaica, Perú y Brasil son otros de los países de la región que han ajustado su regulación o que tienen planes de hacerlo en pro del beneficio de la producción y posterior comercialización del cannabis medicinal.

Jamaica, por ejemplo, terminó el proceso de regulación en 2017 y cuenta con la posibilidad de cinco licencias. Hasta el momento hay 190 aprobadas, pero hay unas 54 en estudio. “Es un sistema muy bueno, está muy bien regulado. El Ministerio de Salud ha puesto por encima al consumidor, hay que protegerlo. Por eso, los productos a base de cannabis medicinal no se venden en todas las farmacias. Se invierte mucho en la educación para las personas y los médicos, que son quienes tienen que prescribir los medicamentos”, señaló Douglas Gordon, fundador de CanEx Jamaica.

Precisamente, Francisco Thoumi, integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), dijo que es un mito que va a haber una bonanza debido al cannabis medicinal y que Colombia vaya a repuntar su economía.

“Es cierto el argumento climático, que es favorable para el cultivo, pero lo que pasa es en los invernaderos que instalan otros países se puede ‘engañar’ ’a las plantas y lograr que crezcan en el mismo tiempo o, incluso, en uno menor”. Cabe resaltar que la Jife procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines médicos y científicos en el comercio internacional y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes lícitas a canales ilícitos.

La diferencia podría ser el costo de la energía de los invernaderos que instalan en otros países cuyo clima no es tan favorable como el colombiano. “La ventaja que podría tener Colombia, por tener más luz, se puede perder muy fácil porque el costo de transporte es muy alto para exportar desde departamentos del interior donde el cultivo es favorable, como en Antioquia. Así que yo no veo que esta industria prometa ser una gran bonanza para el país”, puntualizó.

Hace un par de años fue la primera vez que cuatro países del mundo (Colombia, Estados Unidos, Israel y Australia) informaron a la Junta su interés por la comercialización de cannabis con fines medicinales, ahí fue cuando el país presentó la solicitud de 40 toneladas. En total eran 91,9 toneladas toneladas, incluyendo la solicitud de los otros tres países. “De ahí salió la noticia que Colombia iba a ser el mayor exportador”, agregó Thoumi.

Pero a mayo de este año ya había 30 países que informaron a la Jife su interés y más de 20 estaban buscando información. “Lo que yo encuentro es que hay una gran cantidad de territorios que quieren competir por este famoso mercado de cannabis medicinal”, señaló el integrante de la Jife. A finales de septiembre la Junta se reunirá en Viena, allí estudiará nuevas solicitudes.

En agosto el Gobierno reveló un documento en el que se reducía el ‘cupo’ para la producción local que autorizaba la Jife. No obstante, Thoumi le aclaró a EL COLOMBIANO que este término está malinterpretado, ya que la Junta no tiene la capacidad para hacer la estimación de la demanda mundial y no podría determinar los ‘cupos’. “Lo que se establece es si las cifras que presentan son razonables de acuerdo a las solicitudes de otros países”, recalcó. Hoy esta posibilidad contempla una producción local de 1,2 toneladas, por debajo de la expectativa de los productores.

Entonces, según Thoumi, lo más probable hacia el futuro es que la gran mayoría de los productos medicinales de base cannábica surjan localmente, dentro de cada Nación; pues la tecnología es relativamente sencilla.