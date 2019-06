Gremios respaldan a Duque pero falta más avance técnico

El presidente Iván Duqe hizo un llamado a que el país no puede llevarse al discurso pesimista, ni “ mucho menos el que quiere sembrar el argumento de la polarización”. El presidente subrayó que Colombia va en el rumbo de lograr grandes cosas. “Hay una minoría que quiere destruir, pero hay una gran mayoría que quiere construir. Otros prefieren acudir a la protesta a cualquier adversidad y una gran mayoría que quiere llegar a la propuesta y las soluciones. La tarea no es fácil y requiere lo mejor de nosotros”, desacó el mandatario en la reunión que sostuvo con más de 500 empresarios que avalaron su gestión.

Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), resaltó que uno de los temas prioritarios en los que debe centrar la atención Duque es en la unificación de la normativa aduanera. “Llevamos trabajando en eso ya más de 5 años y aunque la normativa ya está lista y unificada en un libro, aún no tiene la firma del presidente, que es lo único que falta”, señaló. A lo que se refiere Díaz es que el Decreto 390 de 2016, conocido como el Estatuto Aduanero, debía empezar a regir a los dos meses. La idea es que funcionara en un marco de un sistema informático de la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales (Dian). Sin embargo, la entidad no contaba con ese sistema. ¿Qué hizo el Gobierno? Sacar el decreto en varias resoluciones para poder aplicarlo. “Nos estamos enredando con la cantidad de normativas y resoluciones que hay en este momento, nos cambian las reglas del juego. Necesitamos la firma en ese libro”, dijo William Londoño, gerente de la Agencia de Aduanas CEA. La sensación gremial es que como el mandatario ha tenido que atender otros temas de orden político y público, no ha podido resolver esta petición. Sin embargo, hacen un llamado para que se puedan aliviar los trámites y procesos que enfrentan los empresarios a la hora de exportar.