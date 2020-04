El reto de ser clase media en las épocas de crisis

“Son trabajadores formales, aunque no todos, a los que les afecta el IVA, las prestaciones de seguridad social y la tienen difícil; un hogar de tres o cuatro personas con menos de 4 millones de pesos no es una situación fácil”, describe Reyes.

Y sí, como apunta Reyes, parece que “no es fácil” pertenecer a este grupo y menos en la emergencia actual. Por ejemplo, Ramírez dice que en el renglón donde más se está sintiendo el impacto es en la clase media empresaria.

“Tiene que ver con las microempresas y el cierre de un 70 % de las actividades económicas, hay muchos empresarios que no pueden ejercer sus labores y tienen costos fijos altos que atender. Son los que están en mayor riesgo”, explica el académico.

Entre tanto, Maribel Castillo Caicedo, directora del programa de Economía de la Universidad Javeriana de Cali, piensa que “hay que identificar el tipo de empleo en el que se encuentra la clase media, porque este factor es determinante de qué tan preparada está para este tipo de crisis”.

En ese orden, destaca que en 2017, según las cifras del Dane, el 62 % de los empleos en este segmento eran formales “lo que mostraría que estaban afiliados a seguridad social”.

Este apunte lo hace Castillo para explicar que “si esa medida de formalidad se hizo solo a través del pago de la seguridad social”, entonces “también entrarían los trabajadores por cuenta propia (...) que en este momento se encuentran en una gran condición de vulnerabilidad y potencial vuelta a la pobreza”.

Y añade que si bien ese 62 % podría estar en condiciones para asumir el teletrabajo “cosa que no es del todo cierta”, aún hay que pensar en el 38 % restante “que no tiene un empleo formal y no recibe subsidios”.

Con estos escenarios, para los académicos la conclusión es que, casi con seguridad, la clase media es la más afectada por lo que vive el país y es prioritario que el Ejecutivo anuncie medidas adicionales para esta población. “Más allá de las determinaciones en materia tributaria hay que pensar, por ejemplo, en moratoria para locales comerciales”, concluye Ramírez (ver Informe).