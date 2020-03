El virus ya tiene efecto en las decisiones del sector económico

En el mercado accionario suelen decir que no hay aspectos más difíciles de predecir que los precios del dólar y el petróleo. Esa misma premisa se puede aplicar a la semana que han vivido las bolsas del mundo, entre las que está la de Colombia.

En ese sentido, la segunda acción anunciada por el Emisor fue dar la opción a entidades que requieran liquidez, de acceder a recursos a través de recompra de deuda de hasta 12 billones de pesos, y de hasta 5 billones para entes privados. Allí, no solo tendrán acceso las entidades bancarias, sino que se le abrió la puerta a sociedades comisionistas de bolsa, fiduciarias y Sociedades Administradoras de Inversión (SAI).

Estas fueron solo algunas de las determinaciones que se tomaron ante la coyuntura actual que tiene como principal actor el Covid-19, en tanto, el propio presidente Iván Duque ya había señalado medidas como como plazos especiales para el pago de la declaración de IVA de primer semestre de este año en el turismo y la aviación, entre otras.

Ante esto, Paula Cortés Calle, gerente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) manifestó su satisfacción pues buscan “mitigar la afectación del coronavirus en las agencias y el sector turismo”.

Y no solo las estrategias desde las entidades oficiales acaparan la atención, las propias empresas del segmento de viajes han tomado decisiones. Avianca, por ejemplo, anunció que la atención en sus call center será priorizada para los pasajeros. El cambio de itinerario para vuelos internacionales no tendrá penalidad, pero sí podría generar cobro por diferencia tarifaria antes del 15 de abril. La aerolínea da la posibilidad de dejar abierto el tiquete. Avianca no plantea alternativas para los vuelos domésticos en Colombia ni Perú ni Ecuador.

Y Latam, por su parte, reportó que reducirá en un 30 % sus vuelos internacionales desde Suramérica a Europa y Estados Unidos, entre el 1 de abril y el 30 de mayo.