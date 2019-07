Estas son las cifras de la discapacidad laboral en el país

Yudi Suárez, recepcionista Grupo Argos, sabe lo que es esforzarse de más en un mundo laboral que le genera adquirir otro tipo de competencias. Sobre cuán retador fue ingresar a un empleo formal, Yudi aseguró que “fue bastante difícil ya que, si es complicado para una persona que no tiene ninguna limitación o discapacidad, para nosotros aún más. Gracias al instituto Camci, del cual fui egresada, conocí a la fundación Best Buddies Colombia- Amigos del Alma. Por medio de estas dos instituciones, logré entrar a laborar en Grupo Argos”. Su clave está en encontrar oportunidades académicas que la hagan crecer como profesional: “No debemos ponernos límites, al contrario, hay que vencerlos y demostrar que somos capaces. Somos seres humanos que amamos, lloramos, nos frustramos como todas las personas “normales”. Mi mensaje es: estudia y sal adelante (...) Todas las personas podemos hacerlo con nuestras limitaciones y, si nos apoyan nuestros seres queridos, aún más”.

Juan Pablo Calle - La importancia de adecuar espacios

Casos exitosos

Juan Pablo Calle trabaja hace cinco años como analista de riesgos en Bancolombia. Cuando tenía 18 años y tras sufrir un accidente en bicicleta, su movilidad quedó reducida. A pesar de ello, dice él, compite en igualdad de condiciones ante sus compañeros. “¿Qué se rescata? Muchas cosas. Hay otras habilidades que se adquieren, me siento bien con el trabajo que desarrollo y tengo las mismas exigencias que puede tener cualquier colega del área. Sin duda algo que ha ayudado mucho es que las instalaciones de la empresa están pensadas para que personas con algún tipo de discapacidad puedan desplazarse sin problema”. Juan Pablo, de 33 años, entiende que haber entrado al mercado laboral le supone un reto adicional. “Nunca he sentido discriminación en ese sentido, pero entiendo que, por ejemplo, me sería muy difícil encontrar un espacio de trabajo que me permita moverme con la tranquilidad que este me da”. El analista hace carrera desde que inició sus prácticas.