La ruta del país para la transición energética

La transición energética debe ser progresiva, apuntó el economista. “Es urgente la descarbonización del medio ambiente”, dijo. Según Acosta, la concentración de dióxido de carbono pasó de 381 partes por millón (ppm), en 2005, a más de 440 ppm, en 2016. Los objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU y el Acuerdo de París de 2015, indicó el exministro, son vinculantes para Colombia. “El país debe reducir 20 % sus emisiones para mitigar el impacto del efecto invernadero”, expresó. Por otro lado, aunque en el territorio nacional el consumo de energía es bajo, 1.289 kWh per cápita, el experto aseveró que el Estado pierde 4.700 millones de dólares al año porque el 52 % de la energía es derrochada. “Hay que hacer un uso más eficiente”.

“La energía solar ya no es el futuro, es el presente”, aseveró Correa, quien implementó la campaña de eficiencia energética en San Andrés Islas, cambiando bombillos viejos por luces LED, instalando paneles solares en colegios y promoviendo recambio de electrodomésticos. En Colombia, indicó el experto, existe un parque solar capaz de generar energía para 400.000 personas (ubicado en el Cesar) y la tecnología fotovoltaica la tienen varias empresas. “Si antes los paneles se consideraban antiestéticos, ahora hacen parte del paisaje y de la arquitectura”, dijo. Los cambios están ocurriendo, agregó, pero no hay que dejar de lado la energía híbrida, porque “es importante tener un respaldo para instalaciones que necesiten un flujo permanente”.

LÍDER DE Be energy en san andrés

SANTIAGO VILLEGAS

DIR. DE PLANEACIÓN ENERGíA EPM

Aunque reconoció que la energía en Colombia es principalmente hidráulica (83.8 %), Villegas cree que sí estamos en transición energética. Eso sí, observó, hay potencial para generar 50 gigavatios en cuerpos hídricos por lo cual, después de Hidroituango, no necesariamente se deben frenar otros proyectos en represas. No obstante, anotó, existe preferencia por energías sostenibles, como la solar y la eólica, pero hay que tener en cuenta dos aspectos: el primero es cómo llegar a los territorios, para que los proyectos se hagan en conjunto con la comunidad y protegiendo el ecosistema de la zona; y segundo, no olvidar que las energías pueden ser complementarias a la hidráulica. Villegas expresó que al final “es el usuario el que debe ver reflejada esa transformación”.