Las dos salidas para el Plan de Desarrollo

“Es una desorganización total del Gobierno: radicar una ponencia el miércoles en la noche, con más de 120 artículos nuevos, y pretender que se discuta al día siguiente cuando tiene casi mil páginas. Yo creo que hoy no va a lograr las mayorías”, aseguró Katherine Miranda, representante a la Cámara por el Partido Verde.

Richard Aguilar, representante de Cambio Radical, dijo que el PND tiene “perlas” que deben ser eliminadas. “Se sigue atentando contra los ingresos de los colombianos y la sostenibilidad de su futuro: su pensión. El artículo 58 prohibe tener doble pensión: invalidez y vejez. No podemos negar este derecho”, resaltó.

Adicionalmente, el representante por el Polo Democrático Jorge Gómez resaltó que “en la destinación de los recursos nacionales están sacando al Departamento de Planeación Nacional de las decisiones y están entregando al MinHacienda las facultades de ser omnipotente ordenador de gastos, lo cual afecta la autonomía de los entes territoriales.

No obstante, desde el Centro Democrático defienden el Plan. La senadora María del Rosario Guerra dice que en la ponencia final se escucharon las propuestas de diversos sectores y regiones y recalcó que la responsabilidad de debatir y decidir es del Congreso.

“A varios congresistas, que participaron como ponentes, se les acogieron sus proposiciones y hoy no se presentaron al debate, por eso no hubo quórum. Si el Plan no se aprueba hoy, se pierde el enriquecimiento del debate y no asumiríamos la responsabilidad que nos corresponde”, afirmó.

La senadora se refería a algunos congresistas de las bancadas de oposición y Cambio Radical, quienes decidieron retirarse antes de las votaciones, justificando que “no era responsable votar una ponencia sin contar con el tiempo suficiente para estudiarla”, dice la constancia firmada por ellos.