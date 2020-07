Como Santo Tomás, hasta no ver no creer. Así define la situación de los mineros Alberto Villamil, representante legal de la compañía minera Génesis, que funciona hace más o menos seis años en el mundo de la extracción de oro a través de contratos, y quien asegura que uno de los principales retos no es solo cercar a los mineros ilegales y “darles bolillo”, sino se les debe acompañar en su proceso de formalización.

“El camino es mostrar cómo se deben hacer las cosas, no es decirles solo no utilice...