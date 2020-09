A pesar de los cinco meses que pusieron a prueba la resistencia del turismo tras mantener inactivas las operaciones, el sector en Colombia venía avanzando a buen ritmo.

En 2018, por ejemplo, contabilizó una cifra récord de viajeros no residentes: 4,2 millones; en el 2019 la superó, tras reportar la llegada de 4,5 millones; y para este año la meta era 4,9 millones que no se cumplirá, pero no quiere decir que la actividad no trabaje para retomar estas perspectivas.

El primer paso ya se dio con la...