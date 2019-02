Sin la adjudicación de contratos concluyó la primera subasta de fuentes no convencionales de energía, como la solar y la eólica, por no alcanzar los estándares de competencia.

Con el fin de diversificar y complementar la matriz energética del país —que actualmente se concentra un 70 % en agua— el Ministerio de Minas y Energía había dispuesto aumentar de 50 megavatios a por lo menos 1.506 megavatios de capacidad instalada en fuentes de energías renovables mediante 22 proyectos de energía renovable.

El Gobierno esperaba que con esta subasta se realizaran inversiones entre los 1.300 y 1.800 millones de dólares en energías no convencionales, en contratos de acá a 2021. Sin embargo, no se alcanzó a llegar a esta cifra porque los compradores no ofrecieron lo suficiente.

Las empresas generadoras de energía que participaron en la subasta fueron SPB Villanueva, Enel Green Power Colombia, Canadian Solar Energy Colombia, Trina Solar Colombia, Isagén, Empresa de Energía del Pacífico, Solarpack Colombia y Guajira Eólica.

Por otro lado, las empresas compradoras fueron Cedenar, Codensa, Ebsa, Electricaribe, Electrohuila, Emgsa, Emsa y Gecelca.