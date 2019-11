¿Qué debe saber sobre el seguro de su vivienda?

Según la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), del total de las propiedades horizontales que hay en Medellín, unas 88.000 corresponden a copropiedades.

Precisamente estos son los hogares que deben adquirir los seguros obligatorios a través de la administración, los cuales protegen zonas como ascensores, escaleras, columnas y ventanas, entre otros elementos.

Pero, además, se encuentran los seguros voluntarios, que, de acuerdo con Fasecolda, ofrecen coberturas adicionales en caso de inundación, explosiones o caída de aeronaves, entre otros potenciales siniestros.

Para entenderlo mejor, Francisco Toro, gerente de la firma Todo en Seguros y Avalúos, explica la clasificación: “Hay tres tipos: los que cubren contra desastres naturales como terremotos, los que cubren contra efectos políticos o de terrorismo (como huelgas o conmoción civil) y los que aseguran contra imprevistos como cortos circuitos, choques de vehículos contra nuestras casas o incendios”.

Pero, además, el experto comenta que debe tener especial cuidado con los seguros contra conflagraciones, ya que no le protegen por daños a sus pertenencias, sino solo contra pérdidas en materia de infraestructura. Por ello recomienda tener un seguro personal para esos casos, que “por lo general es muy barato”. “Para bienes avaluados en 50 millones de pesos la póliza puede costar 200.000 pesos anuales”, dice.

No obstante, según afirma Alfonso Álvarez, presidente de la Asociación de Propietarios, Arrendatarios y Administradores de Propiedad Horizontal (Asurbe) “cuando se hacen reformas como poner pisos especiales o cocinas de alta gama, si no se aseguran esas mejoras, la propiedad no se lo reconoce porque no son las condiciones básicas en que la constructora entregó”. Es decir que si piensa hacer alguna refacción en su hogar, es conveniente que piense muy bien en cómo va a asegurarla.

Más temas para observar

Según Toro también debe ponerle atención al deducible de las pólizas. “Eso es lo que le toca asumir a la copropiedad del seguro y hay que poner cuidado de que sea lo menor posible. En este momento se consigue el 1 % o 2 % y siempre debe ser por el valor del daño y no por el valor por el que quede asegurado el edificio”, apunta.

Además, menciona que para 2021 será obligatorio para las construcciones nuevas contratar una póliza de 10 años para prevenir casos de errores de diseño o de construcción, algo que no deben perder de vista quienes compren o arrienden.

Hay que recordar que, según datos de Fasecolda, solo entre el 7 % y el 10 % de los hogares del país cuentan con un seguro.