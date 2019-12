Una semana decisiva para la reforma tributaria

La Ley de Crecimiento Económico ya había sido presentada, aprobada y puesta en vigor por el Congreso de la República. No obstante, la Corte Constitucional la dejó sin efecto por considerar que le había faltado debate y en el último minuto se le introdujeron puntos que no fueron analizados, lo que reviste de gravedad siendo un asunto que toca los bolsillos de los ciudadanos. En 2018 fue presentada como una ley de financiamiento y el Gobierno de Iván Duque sostuvo que era necesaria para sostener el Presupuesto General de la Nación para 2019. En esta oportunidad su trámite se dio como reforma tributaria, así que no involucra a las comisiones cuartas de Senado y Cámara.