Siete problemas le restan competitividad al país

“Es intolerable que, a pesar de estar identificados dichos problemas, con sus alternativas de solución, no se han tomado acciones efectivas para resolverlos de manera estructural”, apunta el CPC.

El análisis, que es presentado desde 2007 por el Consejo Privado de Competitividad, muestra que hay dificultades que no dan espera con: el sistema pensional, empleo, la apertura económica, las brechas territoriales, la educación, las instituciones y la sostenibilidad ambiental.

El aplazamiento de reformas claves, como la del Código Sustantivo del Trabajo, es una de las causas de que Colombia “tenga la segunda tasa de desempleo más alta de América Latina”, que alcanzó 10,2 %, en septiembre, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Para el CPC hay que superar su obsolescencia normativa, reducir los costos salariales no laborales y consolidar los propuestas del Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con fortalecimiento del Servicio Público de Empleo.

A las pensiones y el desempleo se les suma la difícil situación de las brechas económicas y las deserción escolar.

El CPC asegura que en el país hay enormes disparidades territoriales que, en indicadores como mortalidad infantil y cobertura de educación secundaria, “son las más altas de América Latina”.

Y en materia de educación explica que solo “44 de cada 100 estudiantes que ingresan a grado primero logran terminar la educación media”. A esto, Córdoba agrega que “si no se le apuesta a los niños, no se les educa y no se los alimenta, es una generación que se va a perder”.

Por su parte, Iván Duque, presidente de Colombia, mencionó que “en el mundo de hoy la educación tiene que estar conectada con las necesidades que se demandan” y mencionó la Cuarta Revolución Industrial como ejemplo clave en el proceso.