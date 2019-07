Todavía falta la firma de otro decreto aduanero

Los procesos previos a la exportación o necesarios para la importación de productos recibieron un impulso para su reducción, tras la expedición del Decreto 1165 de 2019, firmado el pasado 2 de julio por el Gobierno y que entrará en vigor el próximo 2 de agosto. Sin embargo, aún falta otro que constituya la base legal para el desarrollo de los Sistemas Informáticos Electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Precisamente hoy se realiza un foro regional de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), por lo que este tema no pasará desapercibido sobre un decreto que, pese a no traer nuevas normas, recopila las vigentes en el Decreto 2685 de 1999, 390 de 2016 y 349 de 2018.

Así, se “otorga seguridad jurídica para que la gente sepa qué normas están vigentes, pero no modifica ningún trámite de importación o exportación”, dijo Juan José Lacoste, presidente seccional Antioquia de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac).

Es decir que no hay una actualización de la regulación existente, “esa modernización se va a dar con el desarrollo del sistema informático aduanero”, agregó Lacoste.

No obstante, no se sabe cuándo va a ser expedido el otro Decreto, probablemente no salga en el corto plazo. Pues la Dian tiene dos años de plazo para implementar el sistema electrónico y el marco legal se puede emitir, incluso, en el mismo plazo.

Mal que bien, el gremio exportador estaba a la espera de la legislación que unifica la normativa vigente y facilita las interpretaciones jurídicas de las 775 normas aduaneras.

Desde la Dian la disminución de tiempos de exportación parte de la posibilidad de encontrar “todo en un solo lugar”. Sin embargo, expertos consideran que sigue siendo muy robusta frente a otras que existen en la región, como la de Perú, Bolivia, República Dominicana, en donde no pasan de 70 artículos.