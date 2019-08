Trump, en busca de una guerra de divisas con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , atizó el fantasma de una una guerra de divisas el jueves, en medio de la escalada del conflicto comercial que mantiene con China, al decir que no es feliz con un dólar fuerte.

La última arremetida del presidente contra la autoridad monetaria de EE.UU. llega en medio de una escalada en su guerra comercial con China, días después de que el secretario del Tesoro acusara a Pekín de manipular su moneda al permitir su depreciación para hacer frente a la nueva salva de aranceles anunciada por Washington.

Los economistas criticaron el movimiento de Trump, y recordaron que Pekín ha intervenido en el mercados de divisas para evitar que el yuan sufriera una caída aún mayor ante la desaceleración económica del país y la incertidumbre de la guerra comercial.

“Etiquetar a China como manipulador es totalmente falaz. No están manipulando”, aseguró C. Fred Bergsten, fundador del Peterson Institute of International Economics.

Aunque que se mostró cauto por un posible conflicto cambiario, los riesgos de una guerra de divisas son reales. Lo que podría desencadenar una guerra sería si la administración estadounidense tratara de vender dólares para debilitar el tipo de cambio, lo que podría llevar a Pekín a defenderse con su propia intervención.