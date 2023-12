El pleito entre ambas licoreras se suma a otro que viene desde junio de 2023, cuando las autoridades de Cundinamarca suspendieron el permiso de entrada del Aguardiente Amarillo al departamento.

La ILC calificó como extrañas las acusaciones de “ventas atadas”, pues en Cundinamarca, según Mauricio Vélez, gerente de la compañía, no han logrado vender su aguardiente por las restricciones: “Atar ventas donde yo tengo limitaciones de producto o donde, incluso, no puedo ingresar el producto no me parece lógico”.