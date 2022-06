¿Qué buscan con su operación en Colombia?

“Buscamos sumarnos a ese propósito regional de ofrecer un ecosistema financiero que mejore la vida de las personas. Anunciamos nuestra llegada al país el pasado mes de enero, constituidos como una compañía de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y con el respaldo de Fogafín. Lanzamos inicialmente un producto transaccional que incluye una aplicación (disponible para Android y iOS) y una tarjeta Mastercard internacional. A la fecha ya sumamos también la funcionalidad para pagos y recargas de más de 1.600 servicios públicos y privados. Contamos con un equipo de más de 1.300 personas, 40 de ellas en Colombia”.

¿Qué alianzas han hecho con otras empresas en Colombia?

“Actualmente, hemos cerrado alianzas con compañías como Merqueo y Sugo. Y además de estas compañías de domicilios, hemos cerrado acuerdos con Go Pass, para ofrecer beneficios en temas de movilidad. También tenemos descuentos con Alpina Go, en el rubro de alimentación; con HBO Max, Despegar y Booking para entretenimiento y viajes; y en el campo de la educación online estamos con Platzi, Coderhouse, Digital House, Educacion It, Educacion BIz, Nucba y Puramente, entre otras. Ahora la alianza más reciente la hicimos con Efecty: autorizamos más de 10.000 puntos para consignaciones, tras la salida de Vía Baloto. Nuestro portafolio de alianzas no es estático. Estamos en permanente búsqueda de aliados que respondan a los intereses de nuestros usuarios”.