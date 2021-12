Con voces de representantes de diferentes entidades del Gobierno nacional y de las autoridades regionales, empresas e industrias con intereses en el sector, academia, firmas investigadoras y consultoras, voceros de entidades internacionales, entre otros estamentos involucrados, EL COLOMBIANO realizará el jueves 3 de febrero de 2022 el foro “Diálogos improbables, retos y desafíos de la minería de metales en Colombia”

De 8:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía, los panelistas conversarán en el Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá, acerca de la importancia que tiene este sector para la economía y el desarrollo del país, en especial con una mirada prospectiva a los próximos diez años.

Las personas que deseen se podrán registrar y participar en el evento. Para ello deberán ingresar a este enlace y rellenar la solicitud. Una vez envíen sus datos.

El evento será transmitido en vivo por elcolombiano.com y su FB live, qhubomedellin.co, además por los diarios regionales El País, Vanguardia, Nuevo Día y El Heraldo.

El objetivo del encuentro es propiciar un diálogo alrededor de la variedad de metales que el territorio colombiano permite explorar y de las posibilidades de generación de ingresos económicos que este panorama le brinda al país para ser utilizados por los entes gubernamentales en la inversión pública, con énfasis en temas sociales.

De acuerdo con EITI Colombia, la iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, del Ministerio de Minas y Energía, el sector minero nacional se caracteriza por la producción de minerales como el carbón (térmico, metalúrgico y antracitas), mineral de níquel, hierro, cobre, y en particular de metales preciosos (oro, plata, platino), esmeraldas y materiales para la industria y la construcción.

Cifras de la Asociación Colombiana de Minería -ACM- dan cuenta del peso que esta industria tiene en la economía nacional, aportando el 2 % del total, pero su contribución crece en la medida de su presencia en los territorios: un 28 % en los municipios mineros y un 37 % y 44 % respectivamente en departamentos como Cesar y La Guajira.

El sector también es uno de los principales exportadores de productos, aportando uno de cada cuatro dólares que ingresaron al país en 2020 por esta vía, en especial por insumos como el petróleo (US$ 7.092 millones), el carbón (US$ 3.378 millones) y el oro (US$ 2.767 millones).

Además, en los últimos años la industria ha tenido un enfoque sostenible en sus actividades, aportando más de $600.000 millones en contribuciones sociales y ambientales y propiciando acciones para reducir los niveles de necesidades básicas insatisfechas (NBI); de un índice de 61 % en el NBI en los municipios mineros en 1993 se disminuyó a 33,2 % en 2018, según la ACM.

La incidencia, por último, de la minería en otros sectores e industrias se traduce en que por cada peso que esta genera, se producen 2,44 adicionales en ámbitos como el transporte, los servicios, la construcción, la energía, el comercio, entre otros.

Los participantes

El foro contará con la presencia de representantes del Gobierno nacional, en cabeza de los ministros de Hacienda, José Manuel Restrepo; Minas y Energía, Diego Mesa, y Medio Ambiente, Carlos Correa.

También asistirán voceros de entidades adscritas al Gobierno nacional como Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación.

Estarán presentes el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño; el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía; el director de la firma investigadora y consultora Ecsim, Diego Fernando Gómez; el director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre, Jorge Cantallopts, y el presidente y CEO de The Mining Association of Canada, Pierre Graton.

También asistirán la presidenta de Anglo Gold Ashanti, Ana María Gómez, y su par en Gran Colombia Gold, José Ignacio Noguera, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad.

Los temas que se abordarán en el foro serán los retos y desafíos de la economía colombiana y de la industria minera en la próxima década, la necesidad de definir una política de sustitución y reconversión de las actividades de exploración y explotación minera, las oportunidades y el potencial minero que tiene Colombia, y por último las experiencias y aprendizajes de modelos internacionales.

Un diálogo necesario para el país y su economía.