ANÁLISIS

Los canales digitales ya no serán optativos

Antonio Couttolenc

Director ejecutivo de Xertica.

Las empresas están actualizándose e invirtiendo en tecnología que les permita innovar y seguir siendo competitivas. Según International Data Corporation (IDC), en 2019, los servicios de tecnología de la información fueron la categoría más grande del mercado de los datos (US$77.500 millones).

Por su parte, 13,2 % es la tasa de crecimiento anual pronosticada por IDC para los próximos 5 años, desarrollo que se espera encabece el sector retail. Dicho esto, no es casual que, en Colombia, el canal de ventas en línea haya crecido 30,5 % en lo que va del año. De acuerdo con Global Data, a partir de un estudio realizado antes de la cuarentena sobre la adopción de la transformación digital, el 51 % de las organizaciones contaba con las herramientas tecnológicas necesarias y el 58 % con una estructura de datos adecuada para afrontar una situación como la actual. La compañías están atravesando un proceso acelerado de habilitación digital. La necesidad de aumentar las ventas a través de nuevos canales en línea, el desarrollar esquemas mixtos de trabajo que incluyan el concepto de trabajo en casa, el reducir costos mediante infraestructuras flexibles y eficientes y el dar uso óptimo a los datos con potentes herramientas de procesamiento y visualización, están evidenciando los beneficios de migrar a la nube.

Lo que viene será, sin dudas, una nueva oportunidad para aprovechar el enorme potencial que la tecnología puede disparar en rubros como la banca y las finanzas, la producción primaria (agricultura, minería, ganadería, etc.) y secundaria (automotriz, textil, metalurgia, retail, etc.), los servicios profesionales (publicidad, salud, entretenimiento, etc.) y las distintas áreas de Gobierno. Finalmente, ahora entendemos con mayor claridad los beneficios que acarrea la transformación digital, la cual requiere atravesar un proceso previo de habilitación tecnológica.