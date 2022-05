La misma FAO ha señalado que el 70% de ese crecimiento tendrá que venir por el aumento de las productividades de lo que hoy se cultiva en el mundo, o sea, todo tiene que aumentar su productividad y si eso no ocurre claramente no se podrá alimentar a la población global.

La inversión

Como accionista de La Fazenda en los Llanos, Bios ha cultivado cerca de 50.000 hectáreas en maíz y soya, que llegan a niveles de productividad buenos y cuyo costo es igual o mejor al importado.

“Con los incrementos de productividad que también se tienen que ir dando, creemos que en 10 años seguidos Colombia sería capaz de llegar a satisfacer el 42% de sus necesidades de maíz y soya (hoy es del 15%). Y eso va generando un aprendizaje y un desarrollo de tierra que va requerir cerca de $12 billones de inversión”, calculó Piedrahíta.

Un aspecto esencial para el éxito de los objetivos será la decisión contundente del estado en apoyar el programa. “Este debe ser un proyecto no solo de un Gobierno, porque si no tiene continuidad durante 10 o 15 años no se logrará hacer. Tampoco deber ser una decisión del sector privado, porque este puede sembrar y comprar, pero el plante requiere vías en algunas zonas, e infraestructura de secamiento y almacenamiento de granos, y no le podemos pedir a cada cultivador que asuma esas inversiones, porque entonces no sería viable”.

Un balance reciente de “Soya-maíz, proyecto país” mostró que de las 50.000 hectáreas previstas el año pasado se sembraron 45.000, regadas entre los Llanos Orientales y Córdoba (ver En un minuto).

Y ante propuestas políticas que se han ventilado durante la campaña presidencial en el sentido de cerrar las importaciones, la expectativa es poco alentadora, pues con ese tipo de decisiones el país pasaría de producir 9 millones de toneladas de alimento balanceado para animales a 1,4 millones de toneladas.

“Con un agravante enorme y es que cuando se mira la cadena de producción de proteína en Colombia, desde los alimentos balanceados hasta la producción de pollo y huevo, esa cadena genera 1,7 millones de empleos. Sin la producción de esa proteína acá no solamente habrá que importarla, habría una destrucción de empleo enorme”, concluyó.