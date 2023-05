D arío Alzate Medina fundó Aburrá S.A.S en 1985 con cuatro trabajadores , uno de ellos fue su entrañable amigo Jairo Betancur, quien a dos días de su muerte lo recuerda como “amigo, patrón, compañero, una persona muy sensible, muy dado a los demás y trabajador como él solo”.

Por su parte, don Darío le enseñó el orden, a escribir todas las ideas en la agenda para no olvidarlas y poderlas luego ejecutar. “En esos primeros años, Darío apartaba de las utilidades un dinero para entregarle a todos los trabajadores, en Navidad les decía: ‘tome mijo para que lleve a la casa’. Fue un hombre muy generoso”, dice.

“Darío quería hacer muchas cosas al mismo tiempo, soñaba mucho. Yo recuerdo que me quedaba en las tardes con él tratando de convencerlo de que había que tomar las cosas con calma. Y eso lo aprendió”, cuenta Betancur.

Además de constituir una próspera empresa, Darío Alzate Medina se convirtió en un ícono en la Mayorista, donde por 35 años estuvo instalada su empresa. Su don de gentes, su amabilidad y su mano siempre extendida le dieron un lugar especial allí. Como era tan organizado, siempre era consultado en la plaza y ayudó a la transformación de ese lugar.

Juan Orlando Toro, gerente de la Central Mayorista, recuerda que don Darío hizo parte de la junta de Asoabastos por 30 años, así que el amor es mutuo: “A mí me encanta la Mayorista, yo la quiero porque me dio estabilidad, me ayudó en mi formación personal, en la Mayorista hice mis amigos, que conservo”, dijo hace un par de años don Darío en una entrevista.