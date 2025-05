Los hijos de Shakira debutan como músicos con una emotiva canción en inglés

Aunque ya habían acompañado a su madre en ensayos y giras , este es su primer proyecto musical con estructura y narrativa propias. “Este año, Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción, y Sasha ha dedicado horas al piano, descubriendo su voz”, escribió Shakira en sus redes sociales, emocionada por el crecimiento artístico de sus hijos.

Este fin de semana, Milan y Sasha, los hijos de Shakira , dieron su primer paso formal en la música con el lanzamiento del videoclip The One , una canción en inglés que interpreta sentimientos juveniles con sorprendente madurez emocional. Le puede interesar: Shakira sigue cosechando triunfos: es la artista colombiana con más discos certificados

El videoclip fue publicado el sábado 10 de mayo como parte de la gala oficial de Let It Beat , una fundación que promueve el talento juvenil entre los 10 y 20 años.

“Dicen que soy demasiado joven para sentir, pero te veo y es tan claro (...) Mi corazón quiere que digas lo mucho que me preocupo por ti”, canta Sasha en el inicio del tema. La letra refleja el diálogo emocional entre un niño enamorado y la respuesta de la niña, en una puesta en escena que equilibra ternura, honestidad y musicalidad.

Aunque no se trata de un lanzamiento comercial respaldado por un sello discográfico, The One ha sido elogiado por seguidores de Shakira, quienes destacan la calidad del proyecto y el potencial de los jóvenes intérpretes. Entre los comentarios en redes sociales se leen frases como: “Somos los primeros espectadores de una nueva historia que comienza a escribirse” y “quién más se siente orgullosa como si se trataran de sus hijos o sobrinos”.

Además del emotivo lanzamiento de sus hijos, Shakira también dio de qué hablar recientemente al compartir una historia poco conocida sobre su mayor éxito comercial. En una entrevista con The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la colombiana recordó que Hips Don’t Lie casi no llega a ser incluida en su álbum Oral Fixation Vol. 2, pese a haber sido uno de los temas más icónicos de su carrera.

“Mi álbum ya estaba distribuido, pero surgió esta idea junto a Wyclef Jean. Tuvimos que recoger todas las copias para incluir la canción”, dijo. En ese entonces, varias emisoras en Estados Unidos rechazaban el sencillo por considerarlo “demasiado latino”. Aun así, Shakira apostó por su instinto: “Le dije: ‘Tienes que creerme. Si lo haces, tendremos un éxito’”. El tiempo le dio la razón: Hips Don’t Lie encabezó la lista Billboard Hot 100 en 2005 y se convirtió en un fenómeno global.



Lea también: No se llama: Polémica por estatua de cera de Shakira en famoso museo de México