“No hay integración hasta el momento y no la habrá hasta que todas las partes del proceso estén de acuerdo”, Diego Márquez, director de MQA Abogados. FOTO Juan Antonio Sánchez

En contraprestación, la empresa ofrece que la operación de Viva en horarios pico esté enfocada en regiones que requieren de amplia conectividad como San Andrés, Leticia, Santa Marta y Riohacha. Según la compañía, las modificaciones y aclaraciones que solicita tienen como fin que los condicionamientos sean viables y aplicables a la realidad actual del mercado aéreo y que permitan la operación de Viva Air.

“Desde el día uno hemos planteado soluciones y protegido a cientos de miles de usuarios afectados. Rechazamos tajantemente la insistencia de algunos competidores de poner trabas en el proceso con el único fin de desaparecer lo que queda de Viva”, dijo Adrian Neuhauser, presidente y CEO de Avianca.

Así mismo, Latam aseguró se necesitan definir algunos criterios y elementos de tal forma que no se generen ineficiencias” en el uso de los slots del Aeropuerto El Dorado que podrían reducir la eficacia de la infraestructura. “Vale la pena señalar que, a pesar de la suspensión de operaciones de Viva Air desde hace más de un mes, esta aerolínea aún no ha devuelto formalmente los slots”, por lo cual no ha habido reasignación de slots estructurales a otros operadores aéreos”, dice la compañía.