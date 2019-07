Dominancia en datos móviles: decisión que urge

Vuelve y juega: los operadores siguen enfrascados en la discusión sobre si Claro es dominante o no en el mercado de datos. Y la razón por la que no han podido salir de la discusión es porque la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) lleva más de mes y medio aplazando una decisión que es fundamental para entrar a mirar si el tamaño de Claro en ese segmento es o no conducente para fijar precios en el mercado, o para impedir que sus competidores crezcan. Es decir, si es dominante y si además de eso afecta el mercado.

De un lado Movistar, Tigo y Avantel, (en voz de la competencia) argumentan que Claro tiene posición dominante y el fenómeno se traduce en que hay una limitación de ofertas, lo que genera que los precios no competitivos dificulten el acceso a una conectividad móvil. Sin embargo, si se revisan las cifras del Boletín Trimestral de las TIC (del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones), con corte al cuarto trimestre del año pasado, el crecimiento en la demanda de estos servicios no se ha visto afectado desde 2017.

Al cierre de 2018 en Colombia eran 11,65 millones los usuarios con suscripción a internet móvil, es decir un millón más frente a 2017. Claro, con 52,1 % de ese mercado; Telefónica-Movistar, con el 29,5 % y Tigo que tiene cerca del 12 % son los más importantes del segmento (ver Radiografía).