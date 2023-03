Grupo Bolívar se saldrá de Sura Asset Management, el contrato por el que Gilinski planteó fraude contable

Esta es una movida usual en el mercado, en el acuerdo entre ambas partes había quedado claro que si en algún momento Bolívar quería salir de su participación, Sura tendría la primera opción de compra, y si no se concretaba esta opción, el tenedor de los títulos podía ir al mercado secundario y venderle a un tercero.

Según ha conocido EL COLOMBIANO, no había entonces un interés de que llegara cualquier inversionista, sino que a ojos de los administradores de Sura AM, Grupo Bolívar era un socio idóneo y si por cualquier motivo, con el transcurrir del tiempo, no quería seguir en el negocio, pues le recompraban su parte.