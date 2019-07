Home Burgers terminará con seis locales en Medellín a cierre de año

Hace cuatro años, cuatro amigos decidieron unirse para darle vida a un sueño, tener su propio negocio de hamburguesas. La meta no era muy ambiciosa: un local que les fuera suficiente para entregar una oferta diferenciada, con precios competitivos. Hoy el crecimiento les ha llevado a expandirse hasta tener 15 puntos de comercialización. “Hemos crecido paso a paso”, dijo Camilo Peláez, gerente de operaciones y chef de Home Burgers.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Peláez hace un recuento de la historia empresarial de la marca, los retos y las expectativas de un negocio en el que según datos de Euromonitor, movió durante el año pasado 1,4 billones de pesos, y donde Grupo Nutresa (gracias al desempeño de la marca El Corral) tuvo el 27,3 % del segmento, seguida de McDonald’s, con el 25,5 %.

¿De dónde nace Home Burgers?

“La idea nació de cuatro amigos que éramos fanáticos de las hamburguesas. En 2014 arrancamos con el plan de abrir una hamburguesería que vendiera una de muy buena calidad, muy sencilla, a un precio competitivo y en un ambiente distinto. Sabíamos que había restaurantes de comida rápida, con productos muy procesados, a un precio muy bueno. Pero también existían restaurantes ofreciendo hamburguesas muy caras, con buenos ingredientes, pero de difícil acceso por su precio.

Mezclamos esos dos mundos. Buenos ingredientes, buen ambiente, con un precio competitivo. Arrancamos la obra de nuestro primer local en marzo de 2015, a finales de septiembre de ese año abrimos el primer restaurante. En cuatro años hemos abierto 15 locales al público. En Medellín tenemos tres locales y en Bogotá 12 al público.

¿Cuáles son los planes para nuevas aperturas?

“Nuestro objetivo es estar abriendo entre cinco y ocho locales anuales. La decisión que tomamos para 2019 fue fortalecer la presencia en Medellín y en Bogotá; el próximo año veremos otras ciudades. Tenemos en obra un local en Medellín (en Laureles) y esperamos inaugurar otros dos más de aquí a final de año. Mientras que en Bogotá tenemos dos puntos en obra. Terminaríamos 2019 con seis restaurantes en Medellín”.

¿Cuál fue la operación de 2018? Y ¿qué tanto representó Medellín?

“En 2018 cerramos con una facturación de 28.000 millones de pesos, Medellín participó con cerca del 25 %”.

¿Cuántas hamburguesas vendieron? y ¿cuál es la meta a cierre de 2019?

“En estos momentos estamos comercializando más o menos 180.000 hamburguesas mensuales. Y la idea es llegar a las 210.000 al mes”.

Tienen un portafolio para los vegetarianos. ¿Qué tal ha respondido ese mercado?

“Mi mamá es vegetariana. Cuando abrimos teníamos una sola hamburguesa: la de carne tradicional. Ella me decía todo el tiempo que le gustaba mucho la idea, pero no podía ir a comer algo. Empezamos a trabajar en el tema de la hamburguesa vegetariana, y desarrollamos una de champiñón, queso y apanada que ha sido un éxito en ese segmento. Nos enfocamos en que fuera un producto diferenciado, que cumpliera niveles de calidad. Desde Estados Unidos llega esa tendencia de las proteínas alternativas, por ahora no es un mercado fuerte en el país, pero estamos a la espera de que se abran más oportunidades” (ver ¿Qué sigue?).

¿Cuánto representa ese portafolio en las ventas?

“Del total de hamburguesas que vendemos al mes, el 7 % llega desde el segmento de las vegetarianas. No nos hemos puesto como meta aumentar ese número, queremos es que la gente siga probándola y siga generando más demanda”.

¿Saldrá Home del país?

“Es un sueño. Marcas como Rappi nos han mostrado el camino. Digamos que el reto más grande es replicar el éxito y mirar cuáles son los países donde se pueden generar una competencia importante.”

¿Ven en la Bolsa de Valores una oportunidad real de financiamiento?

“No lo hemos contemplado. Hemos encontrado la inversión desde otros frentes. Un restaurante demanda mucho tiempo por muchas cosas, pero se trata de saber buscar, de encontrar las maneras para ampliarse”.