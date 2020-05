La maniobra de Avianca para alzar su vuelo

En ese sentido, la aerolínea apuntó que su plan no afecta en nada sus operaciones, que seguirán con normalidad una vez levantadas las restricciones por el confinamiento, y que igualmente insistirá en acceder a apoyo financiero en los diferentes países en los que opera, además de buscar “preservar los puestos de trabajo” en los que hoy tiene 21.000 empleados entre directos e indirectos.

“Una vez admitida en el Capítulo 11, Avianca no va a pagar ninguna de sus deudas ni intereses hasta tener lista la reestructuración de los pagos bajo unas condiciones nuevas, con las que podrían haber periodos de gracia, menores tasas de interés e incluso una reducción de lo que debe”, explicó la citada fuente.

El hecho de estar con más de 140 aviones en tierra, no tener vuelos comerciales desde el 23 de marzo y reducir sus ingresos consolidados en un 80 % por cuenta de la pandemia, sumado a los compromisos financieros pendientes por 2.600 millones de dólares que apremian a la compañía, crearon la necesidad de buscar soluciones y allí es donde aparece la idea de esta reorganización (ver Semáforo).

Para dimensionar lo que está pasando, no solo con Avianca sino en la industria aérea en general, los datos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (Iata por sus siglas en inglés) apuntan que las pérdidas del sector en el mundo ascienden a 314.000 millones de dólares y que en Colombia esa cifra alcanza los 2.200 millones de dólares.

No obstante, Toro apunta que la determinación de la empresa hace ver más cercana una ayuda del Gobierno de Colombia con participación accionaria o compra de deuda, una vez haya una reestructuración y esté clara la forma en cómo procederá.

El dilema de salvar o no a Avianca fue uno de los centros de debate a nivel nacional durante las últimas semanas. Saliendo al paso de si se realizará dicha intervención o no, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, apuntó el viernes pasado en una entrevista con RCN Radio que es un tema que se está analizando “no por un tema accionario, si no porque este servicio es importante para la conectividad del país. Tenemos que evaluar la manera más adecuada de dar este apoyo”.

No obstante, Andrés Uribe, gerente de la Iata en Colombia también se manifestó y apuntó que lo que es necesario es un plan para toda la industria aérea en general.

“Se necesita ayuda para todo el sector. Otros gobiernos lo están haciendo y si el Gobierno Nacional no lo hace va a perder las aerolíneas. Ya han tomado varias medidas, las cuales aplaudimos, pero básicamente lo que se necesita es plata, acceso al crédito, bien sea que el Gobierno le preste a las aerolíneas o le otorgue garantías”, expresó.

En línea con lo dicho por Uribe, Estados Unidos, por ejemplo, lanzó un salvavidas de 25.000 millones de dólares a sus aerolíneas el 14 de abril pasado, con lo que le apuntaba a mantener los empleos en un sector que genera casi 800.000 vacantes según el gobierno norteamericano.

Mientras se sabe si finalmente habrá un plan para todo el sector o para Avianca, por ahora la holding le pone sus fichas al proceso de bancarrota que le pondría con un panorama más favorable con sus acreencias.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que la compañía se acoge al Capítulo 11, pues hizo lo propio el 23 de marzo de 2003, para luego salir del proceso el 10 de diciembre de 2004 y ser tomada por el empresario Germán Efromovich durante 15 años.